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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Сан-Хосе
Сиэтл - Сан-Хосе: обзор матча 09 ноября 2020
Сиэтл
09.11.2020, понедельник, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Сан-Хосе
52'
Н. Лодейро
54'
Р. Руидиас
74'
Д. Моррис
80'
М. Лопес (АГ)
57'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Сан-Хосе
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
90'
Замена
S. Hopeau
️️️️
Д. Моррис
90'
83'
Замена
П. Мари
️️️️
М. Лопес
Замена
J. Delem
️️️️
К. Лирдам
82'
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Джонс
82'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
М. Лопес
80'
ГОЛ! 3:1!
Д. Моррис
Пас отдал
Н. Лодейро
74'
Замена
А. Рольдан
️️️️
Н. Толо
65'
59'
Замена
E. Calvillo
️️️️
L. Fernandes
59'
Замена
S. Haji
️️️️
К. Эспиноса
59'
Замена
T. Thompson
️️️️
N. Lima
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
К. Рольдан
54'
ГОЛ! 1:0!
Н. Лодейро
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
21
Jordy Delem
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
3-2-3-2
24
Фрай
3
Арреага
28
Гомес Андраде
33
Джонс
5
Толо
18
Лирдам
14
Лодейро
6
Пауло
7
Рольдан
9
Руидиас
13
Моррис
4-4-3
24
26
Юнгвирт
0
15
Лопес
93
Жудсон
7
Эспиноса
7
6
8
96
12
13
Моррис
37
37
13
Моррис
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
33
Джонс
94
94
33
Джонс
18
Лирдам
21
21
18
Лирдам
5
Толо
16
Рольдан
16
Рольдан
5
Толо
7
Эспиноса
9
9
7
Эспиноса
96
26
26
96
15
Лопес
3
Мари
3
Мари
15
Лопес
24
22
22
24
Остались в запасе
Сиэтл
Сан-Хосе
29
Will Bruin
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
16
Джек Скахан
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
29
Will Bruin
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
Остались в запасе
16
Джек Скахан
ЦП
4
Таннер Бисон
ЦЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
35
Gilbert Fuentes
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Сиэтл - Сан-Хосе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
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