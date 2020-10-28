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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нэшвилл
Монреаль - Нэшвилл: обзор матча 28 октября 2020
Монреаль
28.10.2020, среда, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
33'
Р. Леаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нэшвилл
Желтая карточка
Л. Бинкс
90'
+1
Замена
M. Toye
️️️️
Ж. Ватерман
89'
86'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
Желтая карточка
Ю. Райтала
80'
76'
Замена
A. Danladi
️️️️
Д. Джонс
76'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
Замена
А. Сейдич
️️️️
E. Maciel
72'
61'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Д. Риос
Желтая карточка
J. Luis Corrales
53'
Замена
O. Okwonkwo
️️️️
М. Уррути
46'
45'
+3
Желтая карточка
У. Циммерман
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леаль
Пас отдал
А. Мьюил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
9
Bojan Krkić
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
34
Tomas Giraldo
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-3-4
25
Диоп
4
Бинкс
2
Ватерман
22
Райтала
26
2
Ваньяма
6
Пьетт
25
37
Уррути
9
Киото
9
4-5-1
1
2
Джонстон
2
Ловиц
4
25
Циммерман
20
Джонс
20
Годой
19
Мьюил
11
Леаль
13
МакКарти
14
Риос
25
14
Сейдич
14
Сейдич
25
37
Уррути
17
17
37
Уррути
2
Ватерман
13
13
2
Ватерман
14
Риос
29
Кадис
29
Кадис
14
Риос
20
Годой
27
27
20
Годой
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
20
Джонс
99
99
20
Джонс
Остались в запасе
Монреаль
Нэшвилл
41
Джеймс Пантемис
ВР
34
Tomas Giraldo
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
34
Tomas Giraldo
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
11
Anthony Jackson-Hamel
ЦФ
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Монреаль - Нэшвилл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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