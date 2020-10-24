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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед: обзор матча 24 октября 2020
Атланта Юнайтед
24.10.2020, суббота, 23:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
89'
Д. Галлахер
77'
Р. Канус
90+2'
G. Rivas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
G. Rivas
Желтая карточка
F. Meza
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Галлахер
89'
87'
Замена
O. Fisher
️️️️
Ю. Грессель
86'
Желтая карточка
Х. Морено
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Д. Белло
82'
79'
Замена
Й. Рейна
️️️️
Э. Флорес
77'
ГОЛ! 0:1!
Р. Канус
Пас отдал
Ю. Грессель
Замена
A. Jahn
️️️️
E. Torres
75'
68'
Замена
G. Rivas
️️️️
О. Камара
Замена
Д. Галлахер
️️️️
J. Damm
68'
Замена
E. Hyndman
️️️️
М. Россетто
68'
46'
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Сорга
Желтая карточка
Э. Барко
39'
30'
Желтая карточка
Y. Asad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Марселино Морено
АП
6
F. Meza
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
19
Эдисон Флорес
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Ди Си Юнайтед
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
44
Мозес Найман
ОП
10
Йорди Рейна
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
3-2-2-3
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
47
Адамс
5
Россетто
10
Морено
5
Барко
25
31
6
4-4-2
24
3
5
Мора
6
Канус
2
Пинес
24
Грессель
19
Флорес
27
8
Морено
9
Сорга
9
Камара
31
0
0
31
2
Белло
11
Малрейни
11
Малрейни
2
Белло
25
17
Галлахер
17
Галлахер
25
5
Россетто
16
16
5
Россетто
9
Сорга
30
Паредес
30
Паредес
9
Сорга
19
Флорес
10
Рейна
10
Рейна
19
Флорес
24
Грессель
91
91
24
Грессель
9
Камара
30
30
9
Камара
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ди Си Юнайтед
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
44
Мозес Найман
ОП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
18
Jeff Larentowicz
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
Остались в запасе
44
Мозес Найман
ОП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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