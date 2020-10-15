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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 15 октября 2020
Торонто
15.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
23'
А. Посуэло (П)
77'
К. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
P. Mullins
️️️️
N. DeLeon
82'
82'
Замена
S. Davis
️️️️
M. Rzatkowski
77'
ГОЛ! 1:1!
К. Кларк
Пас отдал
M. Rzatkowski
71'
Желтая карточка
A. Tarek
68'
Замена
С. Тетте
️️️️
T. Barlow
Замена
T. Endoh
️️️️
П. Пьятти
67'
Желтая карточка
A. Akinola
60'
59'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Страуд
59'
Замена
D. Royer
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
П. Пьятти
53'
52'
Желтая карточка
M. Rzatkowski
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Посуэло
23'
22'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Торонто
26
Laurent Ciman
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
90
Kevin Silva
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
8
Каден Кларк
АП
18
Mandela Egbo
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
3-3-1-3
31
Вестберг
34
17
Мавинга
21
Ауро
22
Ларея
8
Дельгадо
21
Осорио
10
Пьятти
9
8
Посуэло
18
3-3-1-3
18
3
26
Паркер
3
Данкан
16
Йервуд
0
90
8
Страуд
16
24
Уайт
7
10
Пьятти
31
31
10
Пьятти
18
13
13
18
8
Страуд
8
Кларк
8
Кларк
8
Страуд
90
54
54
90
24
Уайт
77
77
24
Уайт
16
10
Тетте
10
Тетте
16
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
3
Tony Gallacher
ЦФ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
90
Kevin Silva
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
3
Tony Gallacher
ЦФ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
11
Erickson Gallardo
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
Остались в запасе
18
Mandela Egbo
ЦФ
1
Давид Йенсен
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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