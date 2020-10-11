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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 11 октября 2020
Ванкувер Уайткепс
11.10.2020, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
71'
D. Martinez (АГ)
75'
Л. Каваллини
37'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
D. Milinkovic
90'
+7
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
К. Дажоме
87'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
F. Montero
86'
83'
Замена
J. Ramirez
️️️️
П. Руис
Желтая карточка
К. Дажоме
79'
76'
Желтая карточка
D. Martinez
ГОЛ! 2:1!
Л. Каваллини
75'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
D. Martinez
71'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
70'
68'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Д. Мерам
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Л. Овусу
66'
Желтая карточка
Л. Каваллини
61'
58'
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Ж. Бикел
43'
40'
Желтая карточка
П. Руис
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
Д. Мерам
23'
Желтая карточка
С. Марсело
Желтая карточка
F. Montero
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
21
Douglas Martinez
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
7
David Milinkovic
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
3-3-1-3
24
6
Аднан
4
Веселинович
2
Нервински
12
Бикел
24
Овусу
31
Тейберт
11
Дажоме
9
Каваллини
12
4
4-4-2
51
15
Глад
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
16
Чанг
22
Мерам
0
17
Руис
87
Крейлах
21
12
13
Корнелиус
13
Корнелиус
12
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
24
Овусу
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
24
Овусу
11
Дажоме
87
Риккеттс
87
Риккеттс
11
Дажоме
22
Мерам
21
Бэйрд
21
Бэйрд
22
Мерам
17
Руис
10
10
17
Руис
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
6
Дамиано Пекиле
ОП
7
David Milinkovic
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
6
Дамиано Пекиле
ОП
7
David Milinkovic
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
20
Эрик Холт
ЦЗ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
18
Зак МакМат
ВР
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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