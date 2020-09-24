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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед: обзор матча 24 сентября 2020
Нэшвилл
24.09.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
70'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Замена
J. Anibaba
️️️️
А. Мьюил
83'
83'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Y. Asad
78'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Ю. Грессель
72'
Замена
F. Higuaín
️️️️
О. Камара
71'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
O. Fisher
ГОЛ! 1:0!
Д. Риос
Пас отдал
D. Romney
70'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Д. МакКарти
63'
45'
+3
Вторая желтая
Р. Канус
37'
Желтая карточка
Р. Канус
Замена
A. Winn
️️️️
Д. Баджи
21'
15'
Замена
М. Найман
️️️️
G. Rivas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
21
Derrick Jones
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нэшвилл
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
0
A. Winn
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-1-4-2
1
25
Циммерман
4
2
Джонстон
23
Вашингтон
21
20
Годой
19
Мьюил
13
МакКарти
14
Риос
14
Баджи
3-2-3-2
24
15
Бирнбаум
5
Мора
6
Канус
91
13
24
Грессель
8
Морено
27
30
9
Камара
14
Баджи
0
0
14
Баджи
19
Мьюил
3
3
19
Мьюил
13
МакКарти
11
Леаль
11
Леаль
13
МакКарти
30
44
Найман
44
Найман
30
9
Камара
2
2
9
Камара
91
3
3
91
27
9
Сорга
9
Сорга
27
24
Грессель
7
Йоу
7
Йоу
24
Грессель
Остались в запасе
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
Остались в запасе
1
Chris Seitz
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
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