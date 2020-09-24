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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
Чикаго Файр - Динамо Хьюстон: обзор матча 24 сентября 2020
Чикаго Файр
24.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
15'
Р. Берич
23'
Ф. Герберс
40'
А. Медран
87'
С. Джей Сапонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
87'
Желтая карточка
А. Струна
ГОЛ с пенальти! 4:0!
С. Джей Сапонг
87'
Замена
M. Azira
️️️️
Ф. Герберс
87'
83'
Желтая карточка
А. Ласситер
78'
Замена
T. MartÃnez
️️️️
Д. Керен
Замена
Б. Бронико
️️️️
А. Медран
74'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
74'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Р. Берич
74'
Желтая карточка
B. Shuttleworth
70'
64'
Замена
M. Manotas
️️️️
Кинтеро
Желтая карточка
М. Пинеда
63'
Замена
E. Collier
️️️️
Д. Михайлович
63'
46'
Замена
N. Lemoine
️️️️
М. Родригес
46'
Замена
А. Ласситер
️️️️
N. Hansen
ГОЛ! 3:0!
А. Медран
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Герберс
Пас отдал
И. Алиседа
23'
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
J. Bornstein
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
0
N. Lemoine
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
2-1-5-2
1
5
Кальво
3
2
Секулич
30
Хименес
22
Пинеда
10
Михайлович
21
Герберс
10
Медран
31
Алиседа
9
Берич
3-2-5
35
Марич
15
21
Лундквист
5
Струна
24
Керен
22
Вера
16
25
Кинтеро
12
8
Родригес
21
Рамирес
9
Берич
9
Сапонг
9
Сапонг
9
Берич
10
Медран
13
Бронико
13
Бронико
10
Медран
3
29
Наварро
29
Наварро
3
21
Герберс
16
16
21
Герберс
10
Михайлович
28
28
10
Михайлович
8
Родригес
0
0
8
Родригес
12
7
Ласситер
7
Ласситер
12
24
Керен
23
23
24
Керен
25
Кинтеро
11
11
25
Кинтеро
Остались в запасе
Чикаго Файр
Динамо Хьюстон
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
36
Victor Cabrera
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Остались в запасе
36
Victor Cabrera
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Чикаго Файр - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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