Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мьёндален
Хаугесунд - Мьёндален: обзор матча 02 декабря 2020
Хаугесунд
02.12.2020, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Мьёндален
88'
Ф. Кнудсен
67'
С. Лизет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Мьёндален
90'
+6
Замена
К. Янсен
️️️️
С. Лизет
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кнудсен
88'
85'
Желтая карточка
J. Vieira
83'
Замена
F. Brustad
️️️️
S. Lalle Ibrahim
83'
Замена
J. Vieira
️️️️
C. Gauseth
83'
Замена
W. Sell
️️️️
M. Ovenstad
75'
Желтая карточка
С. Лизет
Замена
И. Ваджи
️️️️
И. Коне
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
С. Лизет
Пас отдал
S. Aasmundsen
63'
Желтая карточка
M. Ovenstad
Замена
J. Vaage Nilsen
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
46'
Желтая карточка
К. Вельде
40'
35'
Замена
I. Twum
️️️️
O. Amund Sveen
Желтая карточка
М. Деслер
21'
17'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Хаугесунд
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
3-3-1-1-3
16
Хансен
3
Кнудсен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
3
Деслер
16
Лейте
99
Вельде
12
38
28
Коне
1-5
20
Драгснес
11
4
22
17
33
28
Коне
25
Ваджи
25
Ваджи
28
Коне
38
6
6
38
11
32
32
11
23
Лизет
3
Янсен
3
Янсен
23
Лизет
17
4
4
17
22
18
18
22
22
8
8
22
Остались в запасе
Хаугесунд
Мьёндален
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
7
Tonny Brochmann
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
7
Christian Grindheim
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
Остались в запасе
7
Tonny Brochmann
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
6
Joackim Solberg
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Хаугесунд - Мьёндален
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Мьёндален
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+