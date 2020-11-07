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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Стремсгодсет
Мьёндален - Стремсгодсет: обзор матча 07 ноября 2020
Мьёндален
07.11.2020, суббота, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
4'
O. Amund Sveen
59'
F. Brustad
84'
S. Aasmundsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Стремсгодсет
Желтая карточка
J. Solberg
87'
87'
Желтая карточка
Г. Штенгель
ГОЛ! 3:0!
S. Aasmundsen
Пас отдал
S. Lalle Ibrahim
84'
Замена
A. Hellum
️️️️
С. Лизет
80'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
C. Gauseth
73'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
72'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
F. Brustad
62'
ГОЛ! 2:0!
F. Brustad
Пас отдал
C. Gauseth
59'
46'
Замена
Г. Штенгель
️️️️
Д. Ипалибо
46'
Замена
М. Мава
️️️️
K. Tokstad
26'
Желтая карточка
Л. Вильсвик
Желтая карточка
M. Ovenstad
6'
ГОЛ! 1:0!
O. Amund Sveen
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
23
Сондре Лизет
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
Стремсгодсет
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
10
Герман Штенгель
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
1-5
20
Драгснес
22
11
8
17
26
2-1-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
26
Вильсвик
18
Ипалибо
8
Хове
25
Ингимундарсон
15
Салвесен
11
20
Майгаард
18
23
8
22
22
8
11
33
33
11
17
6
6
17
23
Лизет
18
18
23
Лизет
18
Ипалибо
10
Штенгель
10
Штенгель
18
Ипалибо
11
14
Мава
14
Мава
11
Остались в запасе
Мьёндален
Стремсгодсет
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Вегард Хансен
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
4
William Sell
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Мьёндален - Стремсгодсет
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
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1
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2
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8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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2018.02.10 01:15
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