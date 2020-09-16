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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Урал
Волга - Урал: обзор матча 16 сентября 2020
Волга
16.09.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 1, 1 тур
0 : 3
Завершен
Урал
15'
А. Панюков
44'
А. Панюков
90'
Д. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Урал
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Караев
Замена
Р. Тутаев
️️️️
Д. Рахманов
86'
Замена
В. Сайгушев
️️️️
Д. Рахманов
86'
85'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
А. Шаболин
71'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Панюков
Замена
И. Карпук
️️️️
В. Карпухин
63'
53'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
Замена
Р. Махмутов
️️️️
Г. Паскин
46'
Замена
С. Сорокин
️️️️
Д. Клопков
46'
46'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Б. Йовичич
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Панюков
38'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Желтая карточка
Д. Клопков
16'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
20
Валерий Захаров
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
44
Денис Клопков
ЦП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Александр Грищенко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Волга
13
Нодари Каличава
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Сергей Сорокин
ЛВ
12
Владислав Сайгушев
ОП
23
Руслан Махмутов
АП
9
Илья Карпук
ЦФ
22
Руслан Тутаев
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Морозов
5
Максименков
55
Устинов
20
Захаров
24
Горелишвили
44
Клопков
87
Паскин
22
Рахманов
8
Рахманов
9
Карпухин
13
Цыганцов
3-2-2-2-1
31
Годзюр
15
Кулаков
93
Герасимов
95
Магомадов
92
Емельянов
32
Йовичич
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Шаболин
10
Бикфалви
11
Панюков
87
Паскин
23
Махмутов
23
Махмутов
87
Паскин
9
Карпухин
9
Карпук
9
Карпук
9
Карпухин
8
Рахманов
12
Сайгушев
12
Сайгушев
8
Рахманов
44
Клопков
11
Сорокин
11
Сорокин
44
Клопков
22
Рахманов
22
Тутаев
22
Тутаев
22
Рахманов
11
Шаболин
51
Гусейнов
51
Гусейнов
11
Шаболин
32
Йовичич
8
Августиняк
8
Августиняк
32
Йовичич
11
Панюков
10
Караев
10
Караев
11
Панюков
Остались в запасе
Волга
Урал
13
Нодари Каличава
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Александр Грищенко
1
Илья Помазун
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
13
Нодари Каличава
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Волга - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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