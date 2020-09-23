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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 23 сентября 2020
Лестер
23.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Арсенал
57'
К. Фукс (АГ)
90'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Арсенал
90'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нкетиа
87'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Б. Сака
78'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Уиллок
Замена
А. Перес
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
76'
72'
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Нелсон
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Мэддисон
72'
57'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Фукс
13'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Уорд
28
Фукс
12
Амарти
5
Морган
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
8
Чодури
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
17
Ихеначо
3-3-2-2
1
Лено
4
Луис
6
Холдинг
23
Колашинац
2
Мэйтленд-Найлс
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
7
Сака
17
Нелсон
19
Пепе
9
Нкетиа
10
Мэддисон
26
Прат
26
Прат
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
22
Перес
22
Перес
8
Дьюсбери-Холл
17
Нелсон
10
Виллиан
10
Виллиан
17
Нелсон
7
Сака
2
Бельерин
2
Бельерин
7
Сака
28
Уиллок
25
Себальос
25
Себальос
28
Уиллок
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
2
Вильям Салиба
ЦЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
34
Гранит Джака
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
Остались в запасе
2
Вильям Салиба
ЦЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
34
Гранит Джака
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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