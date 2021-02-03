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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 03 февраля 2021
Цюрих
03.02.2021, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Янг Бойз
76'
Т. Домджони
26'
С. Лаупер
43'
Джордан
45'
Джордан
63'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Янг Бойз
ГОЛ! 1:4!
Т. Домджони
Пас отдал
В. Гнонто
76'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Б. Джемаили
69'
Замена
A. Winter
️️️️
У. Думбия
69'
68'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
К. Фасснахт
68'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Ф. Лустенбергер
68'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Элиа
63'
ГОЛ! 0:4!
Джордан
Пас отдал
К. Фасснахт
62'
Замена
Ф. Мамбимби
️️️️
М. Нгамале
62'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
С. Лаупер
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
56'
Замена
Т. Домджони
️️️️
А. Маркезано
56'
Замена
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
️️️️
S. Khelifi
56'
49'
Пенальти не реализован!
М. Нгамале
Желтая карточка
Натан
48'
45'
ГОЛ! 0:3!
Джордан
Пас отдал
М. Элиа
43'
ГОЛ! 0:2!
Джордан
Пас отдал
М. Элиа
42'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Лаупер
Пас отдал
М. Элиа
21'
Желтая карточка
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
3-1-3-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
21
Джемаили
15
Айегун
19
Маркезано
9
Крамер
17
4
4-3-1-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
28
Лустенбергер
5
Камара
21
Лефор
16
Фасснахт
20
Эбишер
30
Лаупер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
21
Джемаили
71
Криэциу
71
Криэциу
21
Джемаили
17
27
27
17
20
Думбия
7
7
20
Думбия
19
Маркезано
8
Домджони
8
Домджони
19
Маркезано
28
Лустенбергер
25
Гарсия
25
Гарсия
28
Лустенбергер
30
Лаупер
32
Ридер
32
Ридер
30
Лаупер
16
Фасснахт
10
Сулеймани
10
Сулеймани
16
Фасснахт
12
Элиа
10
Гаудино
10
Гаудино
12
Элиа
13
Нгамале
10
Мамбимби
10
Мамбимби
13
Нгамале
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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