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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Люцерн
Вадуц - Люцерн: обзор матча 24 февраля 2021
Вадуц
24.02.2021, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
90+3'
М. Ди Джусто
24'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Люцерн
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Джусто
90'
+3
90'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
Ж. Шмид
82'
70'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
Замена
Y. Gomes
️️️️
G. Luchinger
70'
Замена
М. Ди Джусто
️️️️
M. Coulibaly
70'
Желтая карточка
Д. Симани
68'
66'
Желтая карточка
П. Шурпф
62'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Л. Шауб
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Суттер
61'
Желтая карточка
М. Гаич
46'
Замена
Ю. Оспельт
️️️️
Б. Бюхель
46'
Желтая карточка
Т. Чичек
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Пас отдал
Й. Верманн
22'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Ж. Шмид
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
11
Маттео Ди Джусто
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
Люцерн
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
3-1-1-5
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
20
Дорн
14
Гаич
10
Чичек
25
9
Суттер
22
0
0
2-4-4
27
Мюллер
15
Бюрх
5
Кнежевич
17
Фридек
10
Шульц
11
Шурпф
21
Шауб
59
Верманн
27
Тасар
39
Соргич
27
9
Суттер
19
Джокич
19
Джокич
9
Суттер
1
Бюхель
12
Оспельт
12
Оспельт
1
Бюхель
0
35
35
0
2
Шмид
37
37
2
Шмид
0
11
Ди Джусто
11
Ди Джусто
0
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
21
Шауб
7
Ндиайе
7
Ндиайе
21
Шауб
Остались в запасе
Вадуц
Люцерн
0
F. Rahimi
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
0
F. Rahimi
ЦФ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦП
5
Лукас
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Вадуц - Люцерн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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