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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Люцерн
Санкт-Галлен - Люцерн: обзор матча 17 февраля 2021
Санкт-Галлен
17.02.2021, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
58'
В. Руис (П)
72'
К. Дуа
14'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Люцерн
Замена
Я. Летар
️️️️
В. Руис
88'
Замена
Э. Йуан
️️️️
К. Дуа
88'
Желтая карточка
Л. Гертлер
86'
78'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Шульц
78'
Замена
S. Grether
️️️️
Й. Верманн
ГОЛ! 2:1!
К. Дуа
Пас отдал
Б. Бабич
72'
70'
Желтая карточка
C. Schwegler
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Гуйемено
65'
Замена
А. Крауши
️️️️
M. Nuhu
65'
62'
Замена
В. Тасар
️️️️
Д. Соргич
62'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Л. Шауб
61'
Желтая карточка
Л. Шауб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Руис
58'
56'
Красная карточка
М. Фридек
52'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
П. Шурпф
Желтая карточка
B. Traore
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соргич
Пас отдал
Ф. Угринич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
2-5-1-2
1
Зиги
20
Стержиу
23
Фазлийи
21
Гуйемено
4
Стильхарт
30
Руис
88
Квинтийя
16
Гертлер
9
Дуа
21
3
2-5-3
27
Мюллер
15
Бюрх
5
Кнежевич
23
Угринич
17
Фридек
11
Шурпф
10
Шульц
21
Шауб
59
Верманн
39
Соргич
27
30
Руис
14
Летар
14
Летар
30
Руис
21
Гуйемено
27
Бабич
27
Бабич
21
Гуйемено
3
17
Крауши
17
Крауши
3
9
Дуа
27
Йуан
27
Йуан
9
Дуа
10
Шульц
24
Сидлер
24
Сидлер
10
Шульц
59
Верманн
17
17
59
Верманн
21
Шауб
10
Эмини
10
Эмини
21
Шауб
39
Соргич
27
Тасар
27
Тасар
39
Соргич
11
Шурпф
7
Ндиайе
7
Ндиайе
11
Шурпф
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Люцерн
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Санкт-Галлен - Люцерн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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