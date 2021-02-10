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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Санкт-Галлен
Серветт - Санкт-Галлен: обзор матча 10 февраля 2021
Серветт
10.02.2021, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
20'
Г. Кюи
60'
Б. Фазлийи (АГ)
7'
Б. Стильхарт
48'
Ж. Гуйемено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Санкт-Галлен
83'
Замена
T. Staubli
️️️️
К. Дуа
83'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Гуйемено
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Конья
79'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
66'
64'
Замена
M. Nuhu
️️️️
А. Крауши
64'
Замена
Э. Йуан
️️️️
В. Руис
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Б. Фазлийи
60'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Фофана
55'
48'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Гуйемено
Замена
А. Сотье
️️️️
М. Диалло
46'
Пенальти не реализован!
Г. Кюи
24'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Стеванович
20'
Желтая карточка
С. Руй
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Стильхарт
Пас отдал
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
26
Tim Staubli
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-4-1-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
4
Руй
25
Диалло
8
Конья
10
Кеспедес
9
Стеванович
25
Валь
10
Фофана
99
Кюи
3-5-2
1
Зиги
15
Кабраль
20
Стержиу
23
Фазлийи
4
Стильхарт
88
Квинтийя
16
Гертлер
17
Крауши
30
Руис
9
Дуа
21
Гуйемено
10
Фофана
8
Шалк
8
Шалк
10
Фофана
8
Конья
30
Имери
30
Имери
8
Конья
25
Диалло
32
Сотье
32
Сотье
25
Диалло
99
Кюи
20
20
99
Кюи
21
Гуйемено
27
Бабич
27
Бабич
21
Гуйемено
17
Крауши
3
3
17
Крауши
9
Дуа
26
26
9
Дуа
30
Руис
27
Йуан
27
Йуан
30
Руис
Остались в запасе
Серветт
Санкт-Галлен
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
21
Boubacar Traore
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
21
Boubacar Traore
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Серветт - Санкт-Галлен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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2 : 0
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Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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