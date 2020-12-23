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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Вадуц
Серветт - Вадуц: обзор матча 23 декабря 2020
Серветт
23.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вадуц
58'
Г. Кюи (П)
87'
С. Визер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Вадуц
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
М. Диалло
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Визер
Пас отдал
G. Luchinger
86'
Замена
S. Santin
️️️️
П. Дорн
79'
Замена
С. Визер
️️️️
С. Гассер
78'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Гаич
Замена
К. Имери
️️️️
Т. Валь
73'
Замена
А. Менди
️️️️
Б. Фофана
73'
Желтая карточка
Г. Кюи
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кюи
58'
56'
Желтая карточка
L. Obexer
50'
Желтая карточка
С. Гассер
24'
Желтая карточка
Д. Симани
9'
Замена
Т. Чичек
️️️️
B. Prokopic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
21
Linus Obexer
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
7
Альбан Айдини
ПВ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
8
Сандро Визер
ЦП
0
S. Santin
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
4-4-1-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
4
Руй
25
Диалло
8
Конья
5
Ондуа
10
Кеспедес
25
Валь
10
Фофана
99
Кюи
4-1-5
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
2
Шмид
14
Гаич
21
9
Суттер
0
0
25
25
Диалло
3
Вуйоз
3
Вуйоз
25
Диалло
10
Фофана
29
Менди
29
Менди
10
Фофана
25
Валь
30
Имери
30
Имери
25
Валь
0
10
Чичек
10
Чичек
0
14
Гаич
19
Джокич
19
Джокич
14
Гаич
24
Гассер
8
Визер
8
Визер
24
Гассер
20
Дорн
0
0
20
Дорн
Остались в запасе
Серветт
Вадуц
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Серветт - Вадуц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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