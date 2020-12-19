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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Санкт-Галлен
Базель - Санкт-Галлен: обзор матча 19 декабря 2020
Базель
19.12.2020, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Санкт-Галлен
Замена
А. Пулулу
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
78'
76'
Замена
T. Staubli
️️️️
B. Traore
69'
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Бабич
69'
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
Я. Маршан
60'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Э. Джемерт
46'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Л. Дзуффи
46'
Замена
A. Padula
️️️️
Р. Петретта
45'
+1
36'
Желтая карточка
Б. Бабич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
14
Яннис Летар
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
25
Оргес Буньяку
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
99
Vincent Rufli
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
4-2-1-3
13
Линднер
18
Петретта
5
Джемерт
5
Клозе
30
Видмер
20
Фрай
23
Касами
27
Жегрова
9
ван Вольфсвинкел
19
Кабрал
7
Дзуффи
3-5-2
1
Зиги
14
Летар
23
Фазлийи
28
Мухайм
21
Гуйемено
88
Квинтийя
4
Стильхарт
16
Гертлер
17
Крауши
27
Бабич
21
18
Петретта
72
72
18
Петретта
9
ван Вольфсвинкел
9
Пулулу
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
5
Джемерт
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
5
Джемерт
7
Дзуффи
38
Маршан
38
Маршан
7
Дзуффи
27
Бабич
9
Дуа
9
Дуа
27
Бабич
21
26
26
21
21
Гуйемено
27
Йуан
27
Йуан
21
Гуйемено
Остались в запасе
Базель
Санкт-Галлен
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
3
M. Nuhu
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Базель - Санкт-Галлен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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