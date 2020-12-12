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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Базель
Вадуц - Базель: обзор матча 12 декабря 2020
Вадуц
12.12.2020, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Базель
56'
А. Пулулу
62'
Я. Маршан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Базель
90'
+4
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
Ф. Фрай
90'
+4
Замена
О. Буньяку
️️️️
П. Касами
Замена
С. Гассер
️️️️
Ж. Шмид
84'
79'
Желтая карточка
Х. Линднер
Замена
М. Гаич
️️️️
С. Визер
77'
Замена
G. Luchinger
️️️️
Т. Чичек
72'
Замена
М. Суттер
️️️️
M. Coulibaly
72'
Вторая желтая
B. Prokopic
68'
67'
Замена
A. Padula
️️️️
Р. Петретта
67'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Э. Жегрова
67'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
Я. Маршан
62'
ГОЛ! 0:2!
Я. Маршан
Пас отдал
А. Пулулу
61'
Желтая карточка
Р. Петретта
Желтая карточка
B. Prokopic
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулулу
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
48'
Желтая карточка
Я. Маршан
45'
+1
Желтая карточка
Э. Жегрова
Желтая карточка
Т. Чичек
32'
Желтая карточка
M. Coulibaly
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
8
Сандро Визер
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
72
Andrea Padula
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
2-1-1-5
1
Бюхель
2
Шмид
20
Дорн
8
Визер
10
Чичек
0
19
Джокич
0
21
25
4-3-2-1
13
Линднер
30
Видмер
5
Клозе
5
Джемерт
18
Петретта
38
Маршан
20
Фрай
23
Касами
27
Жегрова
9
Пулулу
9
ван Вольфсвинкел
2
Шмид
24
Гассер
24
Гассер
2
Шмид
0
9
Суттер
9
Суттер
0
10
Чичек
0
0
10
Чичек
8
Визер
14
Гаич
14
Гаич
8
Визер
18
Петретта
72
72
18
Петретта
27
Жегрова
81
Фон Мос
81
Фон Мос
27
Жегрова
20
Фрай
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
20
Фрай
23
Касами
25
Буньяку
25
Буньяку
23
Касами
38
Маршан
7
Дзуффи
7
Дзуффи
38
Маршан
Остались в запасе
Вадуц
Базель
22
Nico Hug
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Джордже Николич
ВР
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
22
Nico Hug
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
11
Маттео Ди Джусто
АП
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Вадуц - Базель
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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0 : 4
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
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Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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