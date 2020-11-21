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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Вадуц
Люцерн - Вадуц: обзор матча 21 ноября 2020
Люцерн
21.11.2020, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вадуц
31'
Д. Соргич
87'
М. Гаич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Вадуц
90'
+3
Замена
Ж. Шмид
️️️️
М. Суттер
Желтая карточка
Л. Эмини
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
G. Luchinger
Замена
В. Тасар
️️️️
Ц. Вильям Нденг
90'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гаич
77'
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
Замена
П. Шурпф
️️️️
Л. Шауб
74'
63'
Замена
B. Prokopic
️️️️
Д. Симани
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Соргич
61'
Вторая желтая
А. Карбонель
50'
Желтая карточка
А. Карбонель
49'
Желтая карточка
М. Мюллер
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Шульц
31'
22'
Желтая карточка
Д. Симани
20'
Желтая карточка
М. Суттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
0
M. Coulibaly
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
11
Маттео Ди Джусто
АП
22
Nico Hug
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
2-5-2-1
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Кнежевич
10
Шульц
17
Фридек
10
Эмини
21
Шауб
23
Угринич
7
Нденг
6
Карбонель
39
Соргич
2-1-1-5
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
14
Гаич
10
Чичек
9
Суттер
0
25
0
21
21
Шауб
11
Шурпф
11
Шурпф
21
Шауб
7
Нденг
27
Тасар
27
Тасар
7
Нденг
39
Соргич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
39
Соргич
21
22
22
21
9
Суттер
2
Шмид
2
Шмид
9
Суттер
6
Симани
0
0
6
Симани
Остались в запасе
Люцерн
Вадуц
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
27
Christian Schwegler
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
19
Деян Джокич
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
АП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Люцерн - Вадуц
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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