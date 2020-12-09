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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Серветт
Вадуц - Серветт: обзор матча 09 декабря 2020
Вадуц
09.12.2020, среда, 20:15
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Серветт
27'
М. Стеванович
49'
Г. Кюи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Серветт
90'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
М. Стеванович
86'
Замена
М. Диалло
️️️️
Г. Клиши
Замена
С. Гассер
️️️️
Т. Чичек
77'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Суттер
70'
Замена
B. Prokopic
️️️️
Д. Симани
70'
62'
Замена
Б. Фофана
️️️️
А. Шалк
62'
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
Желтая карточка
М. Гаич
61'
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Стеванович
Желтая карточка
Д. Симани
31'
Желтая карточка
Y. Schmid
27'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Стеванович
Пас отдал
А. Шалк
16'
Желтая карточка
А. Сотье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
12
Gianni Antoniazzi
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
0
M. Coulibaly
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
3-1-2-4
1
Бюхель
2
Шмид
6
Симани
20
Дорн
14
Гаич
11
Ди Джусто
10
Чичек
25
9
Суттер
12
0
4-1-3-2
32
Фрик
19
Северен
32
Сотье
4
Руй
3
Клиши
30
Имери
10
Кеспедес
9
Стеванович
8
Конья
99
Кюи
8
Шалк
9
Суттер
19
Джокич
19
Джокич
9
Суттер
6
Симани
0
0
6
Симани
10
Чичек
24
Гассер
24
Гассер
10
Чичек
9
Стеванович
3
Вуйоз
3
Вуйоз
9
Стеванович
3
Клиши
25
Диалло
25
Диалло
3
Клиши
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
8
Шалк
10
Фофана
10
Фофана
8
Шалк
Остались в запасе
Вадуц
Серветт
0
M. Coulibaly
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
1
Joël Kiassumbua
ВР
25
Тео Валь
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
0
M. Coulibaly
ЦФ
0
F. Rahimi
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
22
Nico Hug
ЦФ
Остались в запасе
1
Joël Kiassumbua
ВР
25
Тео Валь
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Вадуц - Серветт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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