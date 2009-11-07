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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 07 ноября 2009
Вулверхэмптон
07.11.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
89'
Д. Крэддок
28'
Р. Зубар (АГ)
36'
Д. Крэддок (АГ)
45+1'
С. Фабрегас
66'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
ГОЛ! 1:4!
Д. Крэддок
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
С. Насри
️️️️
А. Аршавин
Замена
М. Джарвис
️️️️
Н. Мильяш
Замена
Т. Росицки
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 0:4!
А. Аршавин
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Кастильо
Желтая карточка
Н. Мильяш
Желтая карточка
К. Гиббс
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Фабрегас
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
А. Аршавин
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Крэддок
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Зубар
Желтая карточка
С. Эбанкс-Блейк
Замена
А. Сонг
️️️️
А. Диаби
Травма
А. Диаби
10'
Желтая карточка
В. Галлас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЛП
20
Карл Хенри
(К)
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4-4-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
10
Мильяш
20
Хенри
7
Кастильо
16
Эдвардс
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
4
Вермален
36
Галлас
3
Гиббс
21
Рэмзи
4
Фабрегас
5
Диаби
28
Аршавин
32
ван Перси
9
Эдуардо
16
Эдвардс
28
Мансьенн
28
Мансьенн
16
Эдвардс
7
Кастильо
28
Кайтли
28
Кайтли
7
Кастильо
10
Мильяш
16
Джарвис
16
Джарвис
10
Мильяш
28
Аршавин
14
Насри
14
Насри
28
Аршавин
5
Диаби
8
Сонг
8
Сонг
5
Диаби
9
Эдуардо
10
Росицки
10
Росицки
9
Эдуардо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Мулинекс
Посещаемость:
28937 из 29450 зрителей (98%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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