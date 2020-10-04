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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Серветт
Санкт-Галлен - Серветт: обзор матча 04 октября 2020
Санкт-Галлен
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Серветт
24'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Серветт
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Ж. Гуйемено
85'
Замена
V. Rufli
️️️️
А. Крауши
75'
72'
Замена
М. Диалло
️️️️
А. Антунес
Замена
Ф. Камбери
️️️️
К. Дуа
63'
61'
Желтая карточка
Ж. Фрик
59'
Желтая карточка
М. Стеванович
45'
Желтая карточка
А. Менди
44'
Желтая карточка
В. Сассо
Желтая карточка
Б. Стильхарт
42'
36'
Желтая карточка
А. Сотье
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Ж. Квинтийя
24'
Желтая карточка
Л. Гертлер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
39
Alexis Martial
ЦФ
3-5-2
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
20
Стержиу
88
Квинтийя
30
Руис
4
Стильхарт
21
Гуйемено
16
Гертлер
17
Крауши
9
Дуа
4-1-3-1-1
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
29
Менди
30
Имери
5
Ондуа
25
Валь
9
Стеванович
8
Антунес
99
Кюи
17
Крауши
99
99
17
Крауши
21
Гуйемено
19
19
21
Гуйемено
9
Дуа
22
Камбери
22
Камбери
9
Дуа
8
Антунес
25
Диалло
25
Диалло
8
Антунес
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Серветт
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
39
Alexis Martial
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Остались в запасе
39
Alexis Martial
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Joël Kiassumbua
ВР
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Санкт-Галлен - Серветт
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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