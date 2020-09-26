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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 26 сентября 2020
Сьон
26.09.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Янг Бойз
90'
+2
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
Замена
J. Ruiz
️️️️
А. Гргич
90'
+1
82'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Нгамале
75'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
Г. Оаро
️️️️
Балтасар
65'
65'
Замена
М. Элиа
️️️️
М. Сулеймани
57'
Желтая карточка
Ж. Лефор
20'
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Ж. Бамерт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
2-5-3
18
Фикеншер
19
Бамерт
19
20
Ди
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
8
Балтасар
76
Итаитинга
9
27
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
25
Гарсия
5
Камара
28
Лустенбергер
30
Хефти
21
Лефор
16
Фасснахт
4
Сьерро
10
Сулеймани
13
Нгамале
17
Нсаме
8
Гргич
5
5
8
Гргич
8
Балтасар
99
Оаро
99
Оаро
8
Балтасар
10
Сулеймани
12
Элиа
12
Элиа
10
Сулеймани
13
Нгамале
10
Гаудино
10
Гаудино
13
Нгамале
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
77
Sandro Theler
ЦФ
20
Андре Эдгар
ЦП
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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