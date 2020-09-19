Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 19 сентября 2020
Янг Бойз
19.09.2020, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Цюрих
69'
К. Фасснахт
5'
Б. Кололли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Цюрих
Замена
Джордан
️️️️
Ж. Нсаме
89'
Замена
М. Элиа
️️️️
К. Фасснахт
89'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
М. Камара
84'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
М. Нгамале
84'
84'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
84'
Замена
A. Winter
️️️️
Т. Шаттин
Вторая желтая
С. Зесигер
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Фасснахт
69'
56'
Вторая желтая
Х. Криэциу
45'
Желтая карточка
Х. Криэциу
44'
Замена
S. Khelifi
️️️️
Б. Кололли
28'
Желтая карточка
А. Сесай
Желтая карточка
С. Зесигер
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кололли
Пас отдал
А. Сесай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
43
Henri Koide
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Янг Бойз
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Натан
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
3-2-2-1-2
91
Февр
5
Камара
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
30
Хефти
4
Сьерро
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Мамбимби
2-1-4-3
25
Брехнер
3
Собич
33
Шаттин
71
Криэциу
19
Маркезано
19
Сом
8
Домджони
10
Кололли
4
43
9
Сесай
5
Камара
21
Лефор
21
Лефор
5
Камара
16
Фасснахт
12
Элиа
12
Элиа
16
Фасснахт
13
Нгамале
10
Сулеймани
10
Сулеймани
13
Нгамале
17
Нсаме
9
Джордан
9
Джордан
17
Нсаме
10
Кололли
17
17
10
Кололли
33
Шаттин
7
7
33
Шаттин
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
5
Натан
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
23
Квентин Масейрас
ПЗ
43
Йошуа Нойеншвандер
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
5
Натан
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Цюрих
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+