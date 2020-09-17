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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Сток Сити
Вулверхэмптон - Сток Сити: обзор матча 17 сентября 2020
Вулверхэмптон
17.09.2020, четверг, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Сток Сити
86'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Сток Сити
90'
+4
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Д. МакКлин
88'
Желтая карточка
Д. МакКлин
86'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
С. Флетчер
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Л. Дендокер
77'
70'
Замена
Д. Браун
️️️️
L. Gregory
Замена
Р. Хименес
️️️️
О. Буур
66'
64'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Воукс
54'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Радди
15
Коди
29
Сайсс
2
Буур
19
Винагре
8
Невеш
30
Боли
17
Витинья
18
Дендокер
24
Траоре
21
Силва
3-2-3-2
17
Дэвис
4
Мартинс-Инди
22
Коллинс
14
Тимон
2
Смит
15
Суттар
35
Окли-Бут
15
Томпсон
16
МакКлин
19
Воукс
19
2
Буур
9
Хименес
9
Хименес
2
Буур
18
Дендокер
11
Поденсе
11
Поденсе
18
Дендокер
16
МакКлин
24
Кузинс
24
Кузинс
16
МакКлин
19
18
Браун
18
Браун
19
19
Воукс
26
Флетчер
26
Флетчер
19
Воукс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сток Сити
37
Меритан Шабани
АП
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
37
Меритан Шабани
АП
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Вулверхэмптон - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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