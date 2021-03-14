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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 14 марта 2021
Милан
14.03.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
49'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Красная карточка
А. Ребич
90'
+2
Желтая карточка
Т. Эрнандес
87'
80'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Д. Демме
80'
Замена
М. Руй
️️️️
М. Политано
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Р. Леау
79'
75'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
69'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Замена
С. Мейте
️️️️
Ф. Кессье
67'
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
60'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
60'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Крунич
60'
59'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Мертенс
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
П. Зелински
26'
Желтая карточка
Н. Максимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
58
Антонио Киоффи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
19
Эрнандес
23
Томори
46
Габбиа
2
Далот
16
Тонали
20
Чалханоглу
19
Кессье
33
Крунич
27
Леау
70
Кастильехо
4-3-2-1
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
6
Демме
8
Руис
7
Зелински
21
Политано
10
Инсинье
10
Мертенс
33
Крунич
9
Ребич
9
Ребич
33
Крунич
19
Кессье
8
Мейте
8
Мейте
19
Кессье
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
27
Леау
10
Хеуге
10
Хеуге
27
Леау
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
21
Политано
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
21
Политано
6
Демме
8
Бакайоко
8
Бакайоко
6
Демме
7
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Зелински
10
Мертенс
45
Осимхен
45
Осимхен
10
Мертенс
Остались в запасе
Милан
Наполи
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
58
Антонио Киоффи
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Милан - Наполи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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