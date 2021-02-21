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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 21 февраля 2021
Аталанта
21.02.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
4 : 2
Завершен
Наполи
52'
Д. Сапата
64'
Р. Госенс
71'
Л. Муриэль
79'
К. Ромеро
58'
П. Зелински
76'
Р. Госенс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
Замена
Б. Шутало
️️️️
Й. Меле
90'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Сапата
90'
Желтая карточка
Р. Госенс
87'
84'
Замена
С. Лоботка
️️️️
П. Зелински
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
М. Пессина
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Л. Муриэль
84'
ГОЛ! 4:2!
К. Ромеро
Пас отдал
Б. Джимсити
79'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Фройлер
78'
78'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Н. Максимович
78'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
76'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Госенс
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Д. Сапата
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
Б. Джимсити
55'
53'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Э. Эльмас
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Л. Муриэль
52'
6'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
61
Валерио Лабриола
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
21
Меле
6
Джимсити
2
Толой
8
Госенс
15
де Рон
21
Ромеро
8
Фройлер
32
Пессина
10
Муриэль
91
Сапата
4-1-3-1-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
52
Максимович
6
Мариу Руй
8
Бакайоко
8
Руис
7
Зелински
99
Эльмас
21
Политано
45
Осимхен
32
Пессина
19
Паломино
19
Паломино
32
Пессина
21
Меле
44
Шутало
44
Шутало
21
Меле
91
Сапата
17
Малиновский
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Муриэль
8
Фройлер
8
Пашалич
8
Пашалич
8
Фройлер
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
3
Кулибали
52
Максимович
7
Зелински
68
Лоботка
68
Лоботка
7
Зелински
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Инсинье
99
Эльмас
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
56
Джузеппе Д'Агостино
ЦФ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
61
Валерио Лабриола
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
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