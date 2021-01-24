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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 24 января 2021
Дженоа
24.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
10'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
85'
Желтая карточка
Г. Цаппа
85'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Р. Наингголан
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Зайц
77'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
76'
70'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
А. Дункан
70'
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
62'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Дестро
62'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
Л. Чиборра
56'
20'
Желтая карточка
Н. Нандес
Желтая карточка
М. Дестро
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
К. Строотман
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
3-1-4-2
1
Перин
5
Масиелло
4
Кришито
77
Дзаппакоста
16
Радованович
25
Чиборра
47
Бадель
8
Строотман
8
Зайц
14
Шомуродов
21
Дестро
4-4-2
28
Краньо
4
Цаппа
23
Чеппителли
2
Годин
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
32
Дункан
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Жоао Педро
25
Чиборра
68
Онгуене
68
Онгуене
25
Чиборра
8
Зайц
72
Мелегони
72
Мелегони
8
Зайц
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
21
Дестро
21
Пандев
21
Пандев
21
Дестро
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
44
Наингголан
26
Перейро
26
Перейро
44
Наингголан
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
32
Дункан
23
Соттиль
23
Соттиль
32
Дункан
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
92
Альберто Палеари
ВР
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
25
Гульельмо Викарио
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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