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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 28 ноября 2020
Аталанта
28.11.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 2
Завершен
Верона
62'
М. Велозу (П)
83'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Верона
83'
ГОЛ! 0:2!
М. Дзакканьи
Пас отдал
М. Велозу
81'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
А. Диалло
80'
Замена
М. Руджери
️️️️
Й. Мохика
77'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Гомес
77'
74'
Замена
А. Фавилли
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
М. Спортиелло
️️️️
П. Голлини
66'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
63'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Иличич
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Велозу
Желтая карточка
Р. Толой
60'
58'
Замена
Э. Колли
️️️️
И. Илич
58'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
С. Ди Кармине
46'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Данци
45'
Желтая карточка
П. Давидович
39'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
31'
Замена
А. Данци
️️️️
М. Ловато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
19
Паломино
33
Хатебур
22
Мохика
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
11
Чеккерини
32
Димарко
27
Давидович
19
Фараони
5
Ловато
20
Илич
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
22
Мохика
13
Руджери
13
Руджери
22
Мохика
72
Иличич
29
Ламмерс
29
Ламмерс
72
Иличич
10
Гомес
16
Диалло
16
Диалло
10
Гомес
95
Голлини
57
Спортиелло
57
Спортиелло
95
Голлини
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
Данци
44
Велозу
44
Велозу
Данци
5
Ловато
27
Данци
27
Данци
5
Ловато
20
Илич
19
Колли
19
Колли
20
Илич
11
Чеккерини
99
Фавилли
99
Фавилли
11
Чеккерини
11
Ди Кармине
10
Сальседо
10
Сальседо
11
Ди Кармине
Остались в запасе
Аталанта
Верона
55
Симоне Панада
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
55
Симоне Панада
ЦП
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Остались в запасе
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
99
Лоренцо Бертини
ЦФ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Аталанта - Верона
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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