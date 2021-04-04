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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Антальяспор
Анкарагюджю - Антальяспор: обзор матча 04 апреля 2021
Анкарагюджю
04.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
82'
Т. Бервен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Антальяспор
Замена
И. Воца
️️️️
Э. Чекичи
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Бервен
Пас отдал
Т. Пинту
82'
81'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
81'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
S. Sam
72'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
В. Сары
68'
Желтая карточка
В. Сары
Замена
A. Badji
️️️️
С. Лобжанидзе
63'
61'
Желтая карточка
Н. Шахин
55'
Желтая карточка
Б. Балчи
Желтая карточка
Э. Чекичи
53'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Жералду
46'
32'
Замена
Д. Синик
️️️️
Х. Езмерт
30'
Желтая карточка
Х. Езмерт
Желтая карточка
M. Pazdan
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Анкарагюджю
99
Furkan Beklevic
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
25
Aliou Badji
ЦФ
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
4-3-3
1
Челикай
70
Кициу
13
22
8
Пинту
4
Потук
12
Акдаг
12
Лобжанидзе
19
Бервен
29
Жералду
8
Чекичи
4-5-1
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
6
Албайрак
89
Сары
8
Шахин
16
Фреди
23
Амилтон
10
10
88
Езмерт
12
Лобжанидзе
25
25
12
Лобжанидзе
29
Жералду
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
29
Жералду
8
Чекичи
42
Воца
42
Воца
8
Чекичи
89
Сары
30
Кудряшов
30
Кудряшов
89
Сары
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
10
7
Гюрлер
7
Гюрлер
10
88
Езмерт
70
Синик
70
Синик
88
Езмерт
Остались в запасе
Анкарагюджю
Антальяспор
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
23
Али Каан Гюнерен
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
99
Furkan Beklevic
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Оркан Джинар
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
96
Fehmi Koc
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Анкарагюджю - Антальяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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