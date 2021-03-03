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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Галатасарай
Анкарагюджю - Галатасарай: обзор матча 03 марта 2021
Анкарагюджю
03.03.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
45+1'
И. Акдаг (П)
55'
С. Лобжанидзе
90+3'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Галатасарай
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бабел
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Актюркоглу
Желтая карточка
С. Кициу
90'
+1
Желтая карточка
И. Воца
90'
Замена
О. Джинар
️️️️
И. Акдаг
90'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
Э. Чекичи
90'
83'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ж. Фернандеш
79'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Оникуру
77'
Желтая карточка
Маркао
Желтая карточка
И. Акдаг
72'
Замена
Э. Гюрал
️️️️
А. Потук
72'
Замена
И. Воца
️️️️
Жералду
72'
66'
Желтая карточка
О. Этебо
Желтая карточка
С. Лобжанидзе
64'
57'
Красная карточка
М. Мохамед
ГОЛ! 2:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
А. Потук
55'
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Килинк
46'
Замена
М. Линнес
️️️️
Д. Йедлин
46'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
A. Turan
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Акдаг
45'
+1
Замена
Р. Фридрих
️️️️
К. Челикай
41'
Желтая карточка
З. Шарлия
36'
33'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Желтая карточка
А. Тюран
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
29
Жералду
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
23
Маркао
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
42
Идриз Воца
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
25
Aliou Badji
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-3
1
Челикай
70
Кициу
13
89
Тюран
31
Шарлия
4
Потук
12
Акдаг
12
Лобжанидзе
19
Бервен
29
Жералду
8
Чекичи
4-2-1-3
16
Муслера
18
Байрам
4
Донк
2
Йедлин
23
Маркао
5
Этебо
83
Фернандеш
7
Оникуру
10
11
Килинк
42
Мохамед
4
Потук
77
Гюрал
77
Гюрал
4
Потук
1
Челикай
30
Фридрих
30
Фридрих
1
Челикай
29
Жералду
42
Воца
42
Воца
29
Жералду
8
Чекичи
23
Лукасик
23
Лукасик
8
Чекичи
12
Акдаг
10
Джинар
10
Джинар
12
Акдаг
11
Килинк
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Килинк
7
Оникуру
8
Фегули
8
Фегули
7
Оникуру
2
Йедлин
25
Линнес
25
Линнес
2
Йедлин
10
9
Фалькао
9
Фалькао
10
83
Фернандеш
8
Бабел
8
Бабел
83
Фернандеш
Остались в запасе
Анкарагюджю
Галатасарай
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
25
Aliou Badji
ЦФ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
25
Aliou Badji
ЦФ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Анкарагюджю - Галатасарай
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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