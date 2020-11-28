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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
Истанбул Башакшехир - Денизлиспор: обзор матча 28 ноября 2020
Истанбул Башакшехир
28.11.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 3
Завершен
Денизлиспор
11'
Ф. Гульбрандсен
21'
Ф. Гульбрандсен
59'
Д. Ба
62'
Ã. Ãzdemir
90+1'
H. Rodallega
90+6'
Р. Муравски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
Желтая карточка
М. Шкртел
90'
+6
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. Муравски
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
H. Rodallega
Желтая карточка
Н. Шадли
90'
Замена
Р. Тагир
️️️️
Рафаэл
85'
82'
Замена
R. Niyaz
️️️️
H. Sacko
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Ба
79'
Замена
Жулиано
️️️️
М. Текдемир
78'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Э. Вишча
68'
62'
ГОЛ! 3:1!
Ã. Ãzdemir
Пас отдал
H. Sacko
60'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
M. Bakalorz
ГОЛ! 3:0!
Д. Ба
Пас отдал
Э. Вишча
59'
46'
Замена
Z. Bergdich
️️️️
T. Lopes
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Э. Вишча
21'
20'
Желтая карточка
T. Lopes
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Н. Шадли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Денизлиспор
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
10
Ismail Aissati
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
10
Феде Варела
АП
20
Recep Niyaz
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-3-1-2
1
Бабакан
26
Понк
37
Шкртел
21
Текдемир
2
Рафаэл
89
Шадли
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
8
Гульбрандсен
19
Ба
3-3-5
15
22
2
10
9
22
Муравски
29
11
6
76
28
Сагаль
2
Рафаэл
28
Тагир
28
Тагир
2
Рафаэл
10
Вишча
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
10
Вишча
19
Ба
19
Озкан
19
Озкан
19
Ба
21
Текдемир
20
Жулиано
20
Жулиано
21
Текдемир
9
20
20
9
2
21
21
2
6
9
9
6
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
5
Боли Болинголи
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Дженк Генен
ВР
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
10
Феде Варела
АП
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Денизлиспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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