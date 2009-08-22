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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Портсмут
Арсенал - Портсмут: обзор матча 22 августа 2009
Арсенал
22.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Портсмут
20'
А. Диаби
23'
А. Диаби
49'
В. Галлас
70'
А. Рэмзи
39'
Ю. Кабуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Портсмут
Желтая карточка
А. Диаби
+2
Замена
А. Бегович
️️️️
Д. Джеймс
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Эдуардо
Замена
Ф. Мерида
️️️️
А. Аршавин
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
М. Уилсон
ГОЛ! 4:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Д. Наджент
️️️️
Н. Кану
ГОЛ! 3:1!
В. Галлас
Пас отдал
Т. Вермален
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:1!
Ю. Кабуль
Пас отдал
Н. Бельхадж
ГОЛ! 2:0!
А. Диаби
Пас отдал
Э. Эбуэ
ГОЛ! 1:0!
А. Диаби
Пас отдал
Эдуардо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
9
Эдуардо
ЛВ
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ПЗ
7
Джон Утака
ЛП
4
Аарон Мокоена
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Нико Кранчар
ПП
27
Нванкво Кану
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-2-1
1
Альмуния
3
Гиббс
36
Галлас
4
Вермален
27
Эбуэ
15
Денилсон
4
Фабрегас
5
Диаби
9
Эдуардо
28
Аршавин
32
ван Перси
4-4-2
1
Джеймс
36
Уилсон
4
Кабуль
25
Дистен
39
Бельхадж
19
Кранчар
4
Мокоена
8
Маллинс
7
Утака
10
Пикьонн
27
Кану
4
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Фабрегас
28
Аршавин
8
Мерида
8
Мерида
28
Аршавин
9
Эдуардо
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Эдуардо
1
Джеймс
31
Бегович
31
Бегович
1
Джеймс
36
Уилсон
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
36
Уилсон
27
Кану
35
Наджент
35
Наджент
27
Кану
Остались в запасе
Арсенал
Портсмут
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
26
Ричард Хьюз
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Арсенал - Портсмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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