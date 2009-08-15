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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 15 августа 2009
Эвертон
15.08.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 6
Завершен
Арсенал
90+2'
Л. Саа
27'
Н. Денилсон
37'
Т. Вермален
41'
В. Галлас
49'
С. Фабрегас
69'
С. Фабрегас
89'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
ГОЛ! 1:6!
Л. Саа
+2
ГОЛ! 0:6!
Эдуардо
Пас отдал
А. Аршавин
Замена
А. Рэмзи
️️️️
С. Фабрегас
Замена
Эдуардо
️️️️
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:5!
С. Фабрегас
Замена
Э. Эбуэ
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Л. Саа
️️️️
Л. Осман
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Жо
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:3!
В. Галлас
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 0:2!
Т. Вермален
Пас отдал
Р. ван Перси
ГОЛ! 0:1!
Н. Денилсон
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
4
Сеск Фабрегас
АП
32
Никлас Бендтнер
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
28
Андрей Аршавин
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
15
Лескотт
2
Йобо
2
Хибберт
20
Пиенаар
17
Кэхилл
18
Невилл
21
Осман
21
Жо
25
Феллайни
4-1-2-1-2
1
Альмуния
3
Санья
36
Галлас
4
Вермален
3
Клиши
8
Сонг
32
Бендтнер
15
Денилсон
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
ван Перси
21
Жо
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Жо
2
Хибберт
32
Гослинг
32
Гослинг
2
Хибберт
21
Осман
28
Саа
28
Саа
21
Осман
32
Бендтнер
27
Эбуэ
27
Эбуэ
32
Бендтнер
4
Фабрегас
21
Рэмзи
21
Рэмзи
4
Фабрегас
32
ван Перси
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
ван Перси
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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