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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Манчестер Сити
Блэкберн - Манчестер Сити: обзор матча 15 августа 2009
Блэкберн
15.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
3'
Э. Адебайор
90+3'
С. Айрленд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Манчестер Сити
+3
ГОЛ! 0:2!
С. Айрленд
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
П. Галлахер
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
С. Уорнок
Желтая карточка
М. Ричардс
Замена
П. Галлахер
️️️️
К. Эндрюс
Замена
К. Тевес
️️️️
Робиньо
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Робертс
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
39
Крейг Беллами
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-3-3
17
Робинсон
3
Уорнок
28
Живе
4
Самба
2
Якобсен
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
8
Педерсен
33
Робертс
0
МакКарти
21
Диуф
4-3-3
24
Гивен
4
Ричардс
2
Туре
22
Данн
3
Бридж
18
Бэрри
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
39
Беллами
70
Робиньо
25
Адебайор
42
Эндрюс
12
Галлахер
12
Галлахер
42
Эндрюс
21
Диуф
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Диуф
33
Робертс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
33
Робертс
70
Робиньо
32
Тевес
32
Тевес
70
Робиньо
Остались в запасе
Блэкберн
Манчестер Сити
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Блэкберн - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Ивуд Парк
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