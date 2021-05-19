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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Боавишта
Жил Висенте - Боавишта: обзор матча 19 мая 2021
Жил Висенте
19.05.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 2
Завершен
Боавишта
36'
С. Лино (П)
56'
Ю. Нжийе
88'
Ю. Нжийе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Боавишта
Красная карточка
D. Silva
90'
+4
Желтая карточка
Р. Фернандеш
90'
+4
Замена
M.
️️️️
T.
90'
89'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Нжийе
77'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Г. Сауэр
Замена
Лоуренси
️️️️
A. Leautey
74'
Замена
D. Silva
️️️️
К. Гонсалвеш
74'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
С. Лино
74'
Пенальти не реализован!
С. Лино
72'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
А. Элис
46'
Замена
K. Fidelis
️️️️
К. Кастро
45'
+1
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
А. Гомес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Лино
36'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
14
Шоу
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Miullen
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Нуну Сантуш
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
44
Kuku Fidelis
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-3-4
33
5
Родригао
26
Фернандеш
2
Перейра
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
8
Педринью
31
16
Лино
43
Маркеш
50
3-2-4-1
1
Жардим
42
Кастро
7
Мангаш
4
Каннон
12
Поросо
23
Рами
27
Паула
7
Сауэр
14
Шоу
7
Гомес
17
Элис
31
9
9
31
5
Гонсалвеш
31
31
5
Гонсалвеш
16
Лино
19
Фуджимото
19
Фуджимото
16
Лино
50
7
Лоуренси
7
Лоуренси
50
42
Кастро
44
44
42
Кастро
7
Сауэр
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
7
Сауэр
7
Гомес
10
Нжийе
10
Нжийе
7
Гомес
Остались в запасе
Жил Висенте
Боавишта
99
Брайан Араухо
ВР
30
Лукас Минейро
ОП
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
25
Янис Амаш
ЛЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Нуну Сантуш
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
30
Лукас Минейро
ОП
40
Игор Ногейра
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Остались в запасе
25
Янис Амаш
ЛЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Нуну Сантуш
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Жил Висенте - Боавишта
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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