Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Морейренcе
Санта-Клара - Морейренcе: обзор матча 21 апреля 2021
Санта-Клара
21.04.2021, среда, 17:30
Португалия. Примейра, 28 тур
0 : 0
Завершен
Морейренcе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Морейренcе
90'
+4
Замена
Д. Симао
️️️️
Ф. Соареш
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Пачеко
84'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
A. D'Alberto
84'
Замена
A. Soares
️️️️
Г. Франку
Замена
C.
️️️️
Кризан
77'
Замена
Р. Кошта
️️️️
А. Карвальо
77'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
71'
Желтая карточка
Линкольн
68'
68'
Желтая карточка
Г. Франку
Желтая карточка
А. Карвальо
52'
45'
+1
Замена
Ян
️️️️
Ф. Пирес
45'
Желтая карточка
Р. Мартинс
Желтая карточка
Ф. Кардосо
34'
Желтая карточка
К. Жуниор
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Абду Конте
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
18
Нене
ЦП
10
Costinha
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
4-1-2-1-2
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
15
Кардосо
2
Рамуш
5
Морита
8
Карвальо
18
Линкольн
2
Аллано
13
Жуниор
9
Кризан
3-3-1-3
14
Пасинато
5
Конте
5
33
17
Франку
6
Пачеко
14
Пирес
22
Соареш
33
9
Мартинс
23
8
Карвальо
19
Кошта
19
Кошта
8
Карвальо
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
9
Кризан
10
10
9
Кризан
5
5
Феррарези
5
Феррарези
5
22
Соареш
8
Симао
8
Симао
22
Соареш
14
Пирес
18
Ян
18
Ян
14
Пирес
17
Франку
6
6
17
Франку
Остались в запасе
Санта-Клара
Морейренcе
26
Jean Patric
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
26
Jean Patric
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Санта-Клара - Морейренcе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Морейренcе
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+