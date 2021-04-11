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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Белененсеш
Брага - Белененсеш: обзор матча 11 апреля 2021
Брага
11.04.2021, воскресенье, 19:30
Португалия. Примейра, 26 тур
1 : 1
Завершен
Белененсеш
36'
Н. Гайтан
59'
М. Кассьерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Белененсеш
90'
+3
Замена
D.
️️️️
А. Соуза
90'
+3
Замена
Ч. Акас
️️️️
М. Кардозу
90'
+1
Замена
Д. Калила
️️️️
М. Кассьерра
84'
Желтая карточка
Г. Силва
84'
Замена
F. Jose Coelho Teixeira
️️️️
Я. Ситхоле
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
84'
Замена
А. Орта
️️️️
Н. Гайтан
75'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Р. Орта
75'
Желтая карточка
А. Мусрати
68'
Замена
А. Руис
️️️️
А. Шпорар
64'
Замена
Роланду
️️️️
Р. Силва
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
Пас отдал
Р. Лима
Желтая карточка
А. Шпорар
53'
44'
Желтая карточка
Я. Ситхоле
Желтая карточка
Р. Эшгайю
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Гайтан
36'
30'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
Р. Силва
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
34
Danny
ЦП
10
Йордан ван дер Гаг
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
20
Andre Lopes
ЦФ
4-3-2-1
1
Матеус
3
Тормена
34
Силва
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
73
Мусрати
10
Гайтан
21
Орта
13
Галено
99
Шпорар
4-2-2-2
33
Крицюк
16
Рибейру
28
Лима
37
Силва
3
Энрике
13
Ситхоле
28
Эшгайю
20
Кардозу
77
Соуза
0
9
Кассьерра
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
34
Силва
6
Роланду
6
Роланду
34
Силва
10
Гайтан
6
Орта
6
Орта
10
Гайтан
21
Орта
12
Пиазон
12
Пиазон
21
Орта
99
Шпорар
9
Руис
9
Руис
99
Шпорар
20
Кардозу
27
Акас
27
Акас
20
Кардозу
13
Ситхоле
19
19
13
Ситхоле
9
Кассьерра
2
Калила
2
Калила
9
Кассьерра
77
Соуза
34
34
77
Соуза
Остались в запасе
Брага
Белененсеш
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
10
Йордан ван дер Гаг
АП
20
Andre Lopes
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
10
Йордан ван дер Гаг
АП
20
Andre Lopes
ЦФ
19
Сезар Соуза
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
5
Nilton Varela
ЦЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Брага - Белененсеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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