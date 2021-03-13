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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Боавишта
Бенфика - Боавишта: обзор матча 13 марта 2021
Бенфика
13.03.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Боавишта
42'
Х. Сеферович
52'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Боавишта
Замена
Шикинью
️️️️
Рафа
83'
77'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
А. Элис
76'
Замена
J. Benguche
️️️️
А. Гомес
69'
Замена
Я. Амаш
️️️️
Х. Гарсия
Замена
Эвертон
️️️️
Педриньо
66'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Л. Вальдшмидт
56'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Вайгль
56'
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
55'
54'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
ГОЛ! 2:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Д. Гонсалвеш
42'
Желтая карточка
А. Таарабт
39'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
29'
8'
Красная карточка
Ч. Авазим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
27
Рафа
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
4
Вериссимо
5
Вайгль
49
Таарабт
10
Педриньо
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
27
Рафа
4-1-4-1
1
Жардим
7
Мангаш
15
Авазим
4
Каннон
42
Кастро
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
7
Гомес
24
Перес
17
Элис
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
5
Вайгль
21
Пицци
21
Пицци
5
Вайгль
27
Рафа
22
Шикинью
22
Шикинью
27
Рафа
10
Педриньо
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Педриньо
6
Хави Гарсия
25
Амаш
25
Амаш
6
Хави Гарсия
7
Гомес
9
9
7
Гомес
17
Элис
21
Мораиш
21
Мораиш
17
Элис
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
Остались в запасе
Бенфика
Боавишта
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Жилберто
ПЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Бенфика - Боавишта
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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