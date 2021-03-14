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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Пасуш де Феррейра
Порту - Пасуш де Феррейра: обзор матча 14 марта 2021
Порту
14.03.2021, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
77'
Пепе
78'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
Ф. Консейсау
90'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
88'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
80'
79'
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Л. Сингх
79'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Л. Карлос
ГОЛ! 2:0!
С. Оливейра
78'
ГОЛ! 1:0!
Пепе
Пас отдал
С. Оливейра
77'
74'
Замена
Уилтон
️️️️
Э. Феррейра
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Марега
71'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
В. Манафа
71'
70'
Желтая карточка
Б. Кошта
62'
Желтая карточка
Маракас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
26
Маракас
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
34
Pedro Marques
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
4-4-2
1
Жорди
2
Фонсека
44
5
Ребошу
26
Маракас
46
Эустакиу
22
Карлос
11
Сингх
28
Кошта
7
Феррейра
99
13
Манафа
7
Консейсау
7
Консейсау
13
Манафа
91
Марега
14
Диас
14
Диас
91
Марега
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
22
Карлос
45
Педру
45
Педру
22
Карлос
11
Сингх
7
7
11
Сингх
7
Феррейра
9
Уилтон
9
Уилтон
7
Феррейра
Остались в запасе
Порту
Пасуш де Феррейра
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
34
Pedro Marques
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
34
Pedro Marques
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Порту - Пасуш де Феррейра
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
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