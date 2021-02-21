Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш: обзор матча 21 февраля 2021
Пасуш де Феррейра
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
33'
Ж. Педру
62'
Э. Феррейра
23'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
Замена
A. Castanheira (pen.)
️️️️
Л. Сингх
87'
82'
Желтая карточка
Пепелу
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Э. Феррейра
77'
Замена
D. Jan
️️️️
Ж. Педру
76'
75'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Андре
75'
Замена
R. Lameiras
️️️️
Рочинья
70'
Желтая карточка
Ф. Сако
66'
Замена
А. Алмейда
️️️️
A. Wakaso
ГОЛ! 2:1!
Э. Феррейра
Пас отдал
Б. Кошта
62'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педру
Пас отдал
Л. Сингх
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Рочинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
18
Пепелу
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Пасуш де Феррейра
5
Педру Ребошу
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
Витория Гимараеш
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-4-3
1
Жорди
2
Баксиньо
26
Маракас
2
Фонсека
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
7
Феррейра
9
Уилтон
45
Педру
3-4-3
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
18
Пепелу
14
Менса
10
Эдвардс
21
Андре Андре
19
Эступиньян
25
10
Рочинья
45
Педру
18
18
45
Педру
11
Сингх
7
7
11
Сингх
7
Феррейра
7
Амарал
7
Амарал
7
Феррейра
25
8
Алмейда
8
Алмейда
25
10
Рочинья
10
10
10
Рочинья
21
Андре Андре
19
Дуарте
19
Дуарте
21
Андре Андре
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
5
Педру Ребошу
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦП
5
Педру Ребошу
ЦЗ
44
Marcelo
ЦЗ
Остались в запасе
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
24
Mikel Agu
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+