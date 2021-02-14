Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Бенфика
Морейренcе - Бенфика: обзор матча 14 февраля 2021
Морейренcе
14.02.2021, воскресенье, 23:15
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
40'
Ян (П)
25'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Бенфика
76'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Эвертон
76'
Замена
Педриньо
️️️️
Рафа
73'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Ф. Пачеко
70'
67'
Замена
Пицци
️️️️
Ю. Вайгль
65'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
Д. Симао
️️️️
A. Silva
65'
Желтая карточка
A. Ba
58'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Ян
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ян
40'
38'
Желтая карточка
А. Гримальдо
25'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
А. Таарабт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-1-3
14
Пасинато
5
Феррарези
5
33
5
Конте
22
Соареш
6
Пачеко
18
Ян
33
20
23
3-1-1-1-4
23
Лейте
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
9
Сеферович
27
Рафа
7
Эвертон
29
Нуньес
33
8
Симао
8
Симао
33
18
Ян
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Ян
27
Рафа
10
Педриньо
10
Педриньо
27
Рафа
5
Вайгль
21
Пицци
21
Пицци
5
Вайгль
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
7
Эвертон
Остались в запасе
Морейренcе
Бенфика
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Морейренcе - Бенфика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Бенфика
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+