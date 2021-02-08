Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фаренсе - Морейренcе
Фаренсе - Морейренcе: обзор матча 08 февраля 2021
Фаренсе
08.02.2021, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 2
Завершен
Морейренcе
28'
Ян
79'
Р. Мартинс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фаренсе - Морейренcе
87'
Желтая карточка
Ибрахима
Замена
H. Seco
️️️️
A. Pinto
87'
Желтая карточка
Б. Мансилья
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Мартинс
67'
Замена
Ф. Соареш
️️️️
L. Rodrigues
Желтая карточка
Р. Галд
60'
56'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
46'
Замена
Р. Мартинс
️️️️
A. Silva
46'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
С. Витория
Замена
M. Queta
️️️️
К. Фалькао
46'
Замена
Д. Лукка
️️️️
Б. Мансилья
46'
43'
Желтая карточка
A. Soares
Желтая карточка
А. Удрхири
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ян
Пас отдал
L. Rodrigues
7'
Желтая карточка
С. Витория
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
15
Томаш Тавареш
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Брайан Мансилья
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
25
André Pinto
ЦФ
40
Eduardo Mancha
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
41
Cássio Scheid
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1-1-2-1-5
1
15
Тавареш
6
Удрхири
11
Мансилья
29
Фалькао
25
Галд
40
7
19
92
25
4-2-1-3
14
Пасинато
5
Конте
19
Витория
33
5
6
Пачеко
6
18
Ян
33
20
23
25
7
7
25
29
Фалькао
10
10
29
Фалькао
11
Мансилья
47
Лукка
47
Лукка
11
Мансилья
19
Витория
5
Феррарези
5
Феррарези
19
Витория
33
9
Мартинс
9
Мартинс
33
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
20
22
Соареш
22
Соареш
20
Остались в запасе
Фаренсе
Морейренcе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
8
Давид Симао
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
41
Cássio Scheid
ЦФ
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
9
Pedro Henrique
ЦФ
78
Alex Pinto
ЦЗ
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
8
Давид Симао
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Фаренсе - Морейренcе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Сан-Луиш
Новости команд
Все
Фаренсе
Морейренcе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+