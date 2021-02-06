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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Жил Висенте
Боавишта - Жил Висенте: обзор матча 06 февраля 2021
Боавишта
06.02.2021, суббота, 00:00
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 2
Завершен
Жил Висенте
44'
Паулиньо (АГ)
86'
И. Барай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Жил Висенте
90'
+1
Желтая карточка
И. Барай
89'
Замена
Родригао
️️️️
Ж. Афонсо
89'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Паулиньо
86'
ГОЛ! 1:1!
И. Барай
Замена
Я. Амаш
️️️️
Н. Сантуш
81'
Желтая карточка
А. Рами
77'
Замена
J. Benguche
️️️️
Ю. Нжийе
76'
75'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Педринью
75'
Замена
И. Барай
️️️️
К. Фуджимото
70'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
Желтая карточка
А. Гомес
68'
Замена
Натан
️️️️
Р. Каннон
66'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Паулиньо
44'
32'
Желтая карточка
И. Ногейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Педринью
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Жардим
42
Кастро
4
Каннон
7
Мангаш
23
Рами
6
Хави Гарсия
7
Гомес
10
Сантуш
7
Сауэр
17
Элис
10
Нжийе
3-1-2-1-3
33
40
Ногейра
27
Паулиньо
26
Фернандеш
30
Минейро
8
Педринью
21
Афонсо
19
Фуджимото
16
Лино
7
Лоуренси
31
10
Сантуш
25
Амаш
25
Амаш
10
Сантуш
4
Каннон
23
Натан
23
Натан
4
Каннон
10
Нжийе
9
9
10
Нжийе
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
27
Паулиньо
2
Перейра
2
Перейра
27
Паулиньо
21
Афонсо
5
Родригао
5
Родригао
21
Афонсо
8
Педринью
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Педринью
19
Фуджимото
77
Барай
77
Барай
19
Фуджимото
Остались в запасе
Боавишта
Жил Висенте
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Боавишта - Жил Висенте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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