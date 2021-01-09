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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Санта-Клара
Боавишта - Санта-Клара: обзор матча 09 января 2021
Боавишта
09.01.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 1
Завершен
Санта-Клара
20'
Н. Сантуш
37'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Санта-Клара
90'
+2
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
Кризан
87'
Желтая карточка
Нене
86'
Замена
О. Рашид
️️️️
Линкольн
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Я. Амаш
81'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Н. Сантуш
73'
Желтая карточка
Р. Бракали
71'
71'
Замена
C.
️️️️
D. Salomao
Желтая карточка
П. Паула
70'
70'
Желтая карточка
D. Salomao
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Г. Сауэр
61'
Желтая карточка
Р. Каннон
48'
43'
Желтая карточка
А. Карвальо
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Жуниор
Пас отдал
Кризан
26'
Желтая карточка
J. Afonso
ГОЛ! 1:0!
Н. Сантуш
Пас отдал
Шоу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
18
Нене
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
70
Мансур
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
4-5-1
1
Жардим
25
Амаш
4
Каннон
15
Авазим
42
Кастро
7
Гомес
7
Сауэр
14
Шоу
10
Сантуш
27
Паула
17
Элис
4-3-3
99
2
Рамуш
15
5
17
Вильянуэва
18
Нене
8
Карвальо
18
Линкольн
13
Жуниор
9
Кризан
0
25
Амаш
7
Мангаш
7
Мангаш
25
Амаш
10
Сантуш
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
10
Сантуш
7
Сауэр
10
Нжийе
10
Нжийе
7
Сауэр
9
Кризан
70
Моганлу
70
Моганлу
9
Кризан
0
10
10
0
18
Линкольн
23
Рашид
23
Рашид
18
Линкольн
Остались в запасе
Боавишта
Санта-Клара
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
70
Мансур
ЛЗ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
24
Себастьян Перес
ЦП
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
0
André Mesquita
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
70
Мансур
ЛЗ
13
Андре Феррейра
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Боавишта - Санта-Клара
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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