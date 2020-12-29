Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Санта-Клара
Морейренcе - Санта-Клара: обзор матча 29 декабря 2020
Морейренcе
29.12.2020, вторник, 21:45
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
72'
Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Санта-Клара
90'
Замена
Нене
️️️️
C.
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Соареш
90'
88'
Желтая карточка
C.
85'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
84'
Замена
J. Patric
️️️️
О. Рашид
84'
Замена
Линкольн
️️️️
П. Санья
81'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
76'
Замена
D. Salomao
️️️️
К. Жуниор
75'
Замена
Кризан
️️️️
А. Карвальо
ГОЛ! 1:0!
Ян
72'
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
64'
56'
Желтая карточка
А. Карвальо
33'
Желтая карточка
Ш. Моганлу
Желтая карточка
Ф. Соареш
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
18
Ян
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Санта-Клара
15
Joao Lucas
ЦЗ
18
Линкольн
ЦП
18
Нене
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Феррарези
5
Конте
33
5
6
22
Соареш
6
Пачеко
18
Ян
33
97
Ласерда
4-3-3
99
5
15
Кардосо
95
Санья
17
Вильянуэва
8
Карвальо
23
Рашид
10
13
Жуниор
70
Моганлу
17
6
17
Франку
17
Франку
6
22
Соареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
22
Соареш
23
Рашид
26
26
23
Рашид
95
Санья
18
Линкольн
18
Линкольн
95
Санья
10
18
Нене
18
Нене
10
13
Жуниор
0
0
13
Жуниор
8
Карвальо
9
Кризан
9
Кризан
8
Карвальо
Остались в запасе
Морейренcе
Санта-Клара
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦП
11
Jefferson
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Kewin
ЦФ
19
Стивен Витория
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Морейренcе - Санта-Клара
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Санта-Клара
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+