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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Колорадо
Сан-Хосе - Колорадо: обзор матча 06 сентября 2020
Сан-Хосе
06.09.2020, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Колорадо
59'
C. Wondolowski (П)
82'
К. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Колорадо
90'
+1
Желтая карточка
Л. Абубакар
89'
Замена
J. Kelly
️️️️
К. Бассетт
83'
Желтая карточка
К. Бассетт
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Камара
Пас отдал
К. Бассетт
Замена
В. Казаишвили
️️️️
S. Salinas
80'
75'
Замена
Б. Галван
️️️️
Ю. Намли
Замена
C. Cowell
️️️️
К. Эспиноса
70'
Замена
T. Thompson
️️️️
П. Мари
70'
64'
Замена
К. Камара
️️️️
Д. Рубио
64'
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Wondolowski
59'
Желтая карточка
К. Эспиноса
57'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
51'
45'
Желтая карточка
К. Акоста
Желтая карточка
A. Oswaldo
38'
Замена
A. RÃos
️️️️
D. Hoesen
35'
Желтая карточка
П. Мари
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
9
Danny Hoesen
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Deklan Wynne
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-4-2
17
15
Лопес
26
Юнгвирт
0
3
Мари
6
14
7
Эспиноса
93
Жудсон
8
9
4-4-2
23
Ярброу
23
Винс
2
27
Уилсон
5
Абубакар
3
Акоста
17
Бассетт
11
Синъясики
7
Намли
11
Рубио
32
3
Мари
22
22
3
Мари
7
Эспиноса
7
7
7
Эспиноса
6
10
Казаишвили
10
Казаишвили
6
9
25
25
9
7
Намли
16
Галван
16
Галван
7
Намли
17
Бассетт
19
19
17
Бассетт
11
Рубио
85
Камара
85
Камара
11
Рубио
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
Остались в запасе
Сан-Хосе
Колорадо
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
6
Остон Трасти
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Deklan Wynne
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
12
James Marcinkowski
ЦФ
26
Eric Calvillo
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
Остались в запасе
6
Остон Трасти
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Deklan Wynne
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сан-Хосе - Колорадо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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