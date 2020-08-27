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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нэшвилл
Орландо Сити - Нэшвилл: обзор матча 27 августа 2020
Орландо Сити
27.08.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нэшвилл
21'
К. Мюллер
52'
Д. Дайк
72'
Д. Дайк
15'
D. Romney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Нэшвилл
90'
+5
Желтая карточка
А. Джонстон
Замена
К. Миллер
️️️️
Ж. Моутинью
85'
Замена
К. Смит
️️️️
К. Мюллер
85'
Желтая карточка
Б. Мичел
83'
Замена
Б. Мичел
️️️️
М. Перейра
80'
77'
Замена
D. Accam
️️️️
А. Годой
ГОЛ! 3:1!
Д. Дайк
72'
Замена
А. Переа
️️️️
О. Росель
67'
Замена
Ж. Урсо
️️️️
С. Мендес
66'
65'
Замена
Д. Баджи
️️️️
A. Danladi
65'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Д. Риос
65'
Замена
️️️️
Х. Мухтар
ГОЛ! 2:1!
Д. Дайк
Пас отдал
М. Перейра
52'
46'
Замена
А. Джонстон
️️️️
J. Anibaba
Желтая карточка
Ж. Моутинью
44'
43'
Желтая карточка
J. Anibaba
ГОЛ! 1:1!
К. Мюллер
Пас отдал
Ж. Моутинью
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
D. Romney
Пас отдал
Х. Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
24
Кайл Смит
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Нэшвилл
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
21
Derrick Jones
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
0
D. Accam
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
21
Шлегель
6
Янссон
13
Руан
32
Мендес
16
Росель
10
Перейра
17
Нани
8
Мюллер
9
Дайк
4-4-2
1
25
Циммерман
4
3
2
Ловиц
11
Леаль
20
Годой
10
Мухтар
13
МакКарти
14
Риос
99
8
Мюллер
24
Смит
24
Смит
8
Мюллер
8
Моутинью
4
Миллер
4
Миллер
8
Моутинью
32
Мендес
30
Урсо
30
Урсо
32
Мендес
16
Росель
8
Переа
8
Переа
16
Росель
10
Перейра
91
Мичел
91
Мичел
10
Перейра
3
2
Джонстон
2
Джонстон
3
14
Риос
19
Мьюил
19
Мьюил
14
Риос
20
Годой
0
0
20
Годой
99
14
Баджи
14
Баджи
99
Остались в запасе
Орландо Сити
Нэшвилл
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
0
Robinho
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
23
Brian Rowe
ВР
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
55
Brayan Beckeles
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Орландо Сити - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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