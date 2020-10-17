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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Хаддерсфилд Таун
Суонси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 17 октября 2020
Суонси
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
33'
А. Айю (П)
23'
Г. Тоффоло
67'
Д. Корома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Хаддерсфилд Таун
85'
Замена
Д. Духани
️️️️
К. Эйтинг
Замена
Д. Гэррик
️️️️
К. Ноутон
81'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
81'
72'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Ж. Бакуна
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Корома
Замена
К. Палмер
️️️️
В. Дьекереш
62'
62'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
И. Мбенза
60'
Желтая карточка
Р. Стирмен
45'
+2
Желтая карточка
И. Мбенза
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Айю
33'
32'
Желтая карточка
Б. Хамер
23'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Ж. Бакуна
16'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
21
Бидуэлл
26
Ноутон
8
Смит
6
Гримес
24
Айю
9
Лоу
14
Дьекереш
3-3-3-1
29
Хамер
23
Сарр
26
19
Стирмен
2
Пипа
6
Эйтинг
15
Тоффоло
7
Бакуна
6
Хогг
7
Мбенза
37
Корома
14
Дьекереш
45
Палмер
45
Палмер
14
Дьекереш
26
Ноутон
22
Гэррик
22
Гэррик
26
Ноутон
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
6
Эйтинг
21
Духани
21
Духани
6
Эйтинг
7
Бакуна
27
О'Брайен
27
О'Брайен
7
Бакуна
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
7
Мбенза
Остались в запасе
Суонси
Хаддерсфилд Таун
13
Стивен Бенда
ВР
2
Cameron Evans
ЦФ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
2
Cameron Evans
ЦФ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Суонси - Хаддерсфилд Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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