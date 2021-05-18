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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 18 мая 2021
Челси
18.05.2021, вторник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
47'
А. Рюдигер
66'
Жоржиньо (П)
76'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Д. Амарти
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
Э. Менди
90'
+1
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
89'
Желтая карточка
О. Ндиди
Замена
К. Зума
️️️️
С. Аспиликуэта
88'
82'
Желтая карточка
У. Фофана
76'
ГОЛ! 2:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
О. Ндиди
67'
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Жоржиньо
66'
60'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
47'
32'
Желтая карточка
А. Перес
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Канте
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Мэйсон Маунт
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
91
Канте
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
11
Вернер
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
3
Фофана
2
Сеюнджу
21
Кастань
11
Олбрайтон
4
Ндиди
33
Томас
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
22
Перес
91
Канте
8
Ковачич
8
Ковачич
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Зума
4
Зума
3
Аспиликуэта
11
Вернер
9
Жиру
9
Жиру
11
Вернер
11
Олбрайтон
21
Перейра
21
Перейра
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Мэддисон
Остались в запасе
Челси
Лестер
33
Эмерсон
ЛЗ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
5
Уэс Морган
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
33
Эмерсон
ЛЗ
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Остались в запасе
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
5
Уэс Морган
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
26
Деннис Прат
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Лестер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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